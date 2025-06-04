В Липецкой области 3 июня в ДТП пострадали дети

В Липецкой области 3 июня произошли дорожно-транспортные происшествия с участием в них детей. Так, в Липецке около 21 часа на улице Советской 25-летняя девушка за рулём «Дэу Нексии» сбила 10-летнего мальчика.
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