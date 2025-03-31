Премьер Нильсен: Трамп не получит Гренландию

США не получат Гренландию. Об этом заявил новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен на своей странице в Facebook, комментируя слова президента США Дональда Трампа, что его страна заполучит остров.
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