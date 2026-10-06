Растения в Нижегородской области начали вторично цвести в сентябре

В Нижегородской области растения начали цвести осенью из-за температурных перепадов в сентябре, сообщили в пресс-службе Керженского заповедника.
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