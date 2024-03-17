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Леброн Джеймс о задержках в концовке матча с «Голден Стэйт»: «Я слишком стар для всего этого»

Леброн Джеймс о задержках в концовке матча с «Голден Стэйт»: «Я слишком стар для всего этого»

Счетчик перестал работать за две минуты до конца встречи. Судьи несколько раз возобновляли игру, но останавливали ее снова, в связи с повторяющимися неполадками.

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