Самая Модная

258 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ЭТО ИЗМЕНА,КОТОРОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ ((( стал прятать переписку, да пороли везде наставил, стали прос...Жена Игоря Никола...
  • Генрих
    Моя мама так и готовила в моём детстве8 рецептов макаро...
  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Многоквартирный дом в Петрозаводске чуть не сгорел вечером

Пожар мог вспыхнуть из-за неисправного электрооборудования Вчера вечером в 16 часов 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Мелентьевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх