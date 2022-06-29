В Перми осужден гражданин, планировавший сбыть 1 кг N-метилэфедрона

Пермский районный суд вынес приговор жителю краевого центра, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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