40-летняя Ирина Шейк была замечена на свидании со звездой NBA — ему всего 29 лет

Российская модель подогрела слухи о переменах в личной жизни. Ирина Шейк Социальные сетиПару застали в одном из ресторанов Хэмптонса — Ирина Шейк и Девин Букер мило общались и наслаждались совместным вечером.
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