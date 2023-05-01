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Профсоюзы Хабаровского края: 1 мая 2023 года станет особенно значимым

Профсоюзы Хабаровского края: 1 мая 2023 года станет особенно значимым

В 2023 году к 1 мая в Хабаровском крае приурочено сразу три важных события: 85 лет региону, 75 лет Хабаровскому краевому объединению организаций профсоюзов, а также выпавшее на этот год подписание нового краевого трехстороннего соглашения.

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