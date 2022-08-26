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На железнодорожной станции в Ростовской области заминировали пассажирский поезд

На железнодорожной станции в Ростовской области заминировали пассажирский поезд

Во время остановки на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области произошло ЧП. Когда железнодорожный транспорт прибыл на городской вокзал, в дежурную часть поступил тревожный звонок от неизвестного человека, пишет издание DonDay.

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