На железнодорожной станции в Ростовской области заминировали пассажирский поезд

Во время остановки на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области произошло ЧП. Когда железнодорожный транспорт прибыл на городской вокзал, в дежурную часть поступил тревожный звонок от неизвестного человека, пишет издание DonDay.
Во время остановки на железнодорожной станции Белая Калитва в Ростовской области произошло ЧП. Когда железнодорожный транспорт прибыл на городской вокзал, в дежурную часть поступил тревожный звонок от неизвестного человека, пишет издание DonDay.
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