Ваньчков: проект Петроградского района стал лидером бережливого подхода

Программа администрации Петроградского района стала победителем как «лучший бережливый проект». Власти продолжат оказывать помощь семьям участников СВО.
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