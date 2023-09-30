Страна и люди
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Страна и люди

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Daily Beast: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Daily Beast: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Американского актера Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальных домогательствах. На этот раз претензии исходят от массажиста, которому Спейси якобы предлагал деньги за совершение сексуальных услуг, сообщило издание Daily Beast.

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