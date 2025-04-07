Посол Ганевич: отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими учеными красноречив

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич в беседе с РИА Новости прокомментировал решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) прекратить сотрудничество со специалистами, связанными с Россией и Белоруссией.
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