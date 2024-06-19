Женщина насмерть подавилась едой в приморском пансионате для престарелых

В Приморском крае продолжает расти число несчастных случаев в учреждениях социальной защиты. Последний инцидент произошел в пансионате "Жемчужное солнце" в городе Артеме, где одна из пациенток скончалась после того, как персонал проигнорировал ее во время приема пищи.