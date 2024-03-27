Денис Зарюгин Те, кто хоть что-то покупает у мигрантов из Средней Азии и Закавказья, предоставляет им жильё, или хоть как-то действием, или бездействием помогает им существовать в России, являются ПОСОБНИКАМИ ТЕРРОРИЗМА и жертвы мигрантского террора на их совести!!!!

Erl Schweizer "В России началась «отмена» таджиков. События в «Крокусе» дали долгожданный толчок". Царьград, Максим Тришин - готовое учебное пособие для террористов, экстремистов: вот какие русские, видят лишь себя - примерно так агитируют в свои ряды подонки, организаторы и пособники террористов. Власть РФ, не понимающая до сих пор, какой вред межнациональному единству несет Царьград, создает дополнительные проблемы своему же народу. Террористов нужно разоружать, а не вооружать ненавистью новых рекрутов в орду нелюдей.