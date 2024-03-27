Процесс запущен? В России началась массовая «отмена» таджиков. Кто-то отказывается ехать с ними на такси, кто-то разрывает трудовые контракты, а власти обещают усилить контроль.
В России началась «отмена» таджиков. События в «Крокусе» дали долгожданный толчок
Комментарии
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Денис Зарюгин
Те, кто хоть что-то покупает у мигрантов из Средней Азии и Закавказья, предоставляет им жильё, или хоть как-то действием, или бездействием помогает им существовать в России, являются ПОСОБНИКАМИ ТЕРРОРИЗМА и жертвы мигрантского террора на их совести!!!!
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16 час.
Erl Schweizer
"В России началась «отмена» таджиков. События в «Крокусе» дали долгожданный толчок". Царьград, Максим Тришин - готовое учебное пособие для террористов, экстремистов: вот какие русские, видят лишь себя - примерно так агитируют в свои ряды подонки, организаторы и пособники террористов. Власть РФ, не понимающая до сих пор, какой вред межнациональному единству несет Царьград, создает дополнительные проблемы своему же народу. Террористов нужно разоружать, а не вооружать ненавистью новых рекрутов в орду нелюдей.
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9 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Самое интересное, татжиксие таксисты проявляют недовольство, что с ними не хотят ехать, дошли до ручки, их пора всех собрать и выдворить, а нас пытаются обвинить нацианолистами, убив 140 наших граждан, вот к чему приводит наша мягкость и мы ещё должны оправдываться, почему мы якобы не даем им зарабатывать деньги в нашей стране, вот это девки пляшут
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6 час.
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