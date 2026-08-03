Радио Sputnik Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Красноярске | © РИА Новости / Илья Наймушин Стереотип, что мигранты в России работают не только на низкооплачиваемых работах, давно ушел в прошлое, заявил в беседе с "Царьградом" доктор политических наук Михаил Бурда.
Они не бедные страдальцы. Политолог развенчал миф о мигрантах в России
Комментарии
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Ураганов Иван
Это просто геноцид русского народа!
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1 м.
Юрий Белов
Создали сами себе миф о бедных и несчастных , придурковатых первобытных понаприпёршихся миграх ! А они - далеко не просты ! Всё они прекрасно знают и понимают - только прикидываются придурковатыми ! Можно только догадываться о чём они беседуют и что обсуждают за семейными застольями и в молельных домах и мечетях на своих сходняках ! Да они , когда их понаехало уже много - своих взглядов и намерений начёт наших территорий и судеб местных особо уже и не скрывают ! Врагов мы к себе в дом понапустили !
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1 м.
МК
Мария Кравчек
Они и здесь живут зачастую в лучших условиях и лучших домах, чем мы.
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1 м.
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