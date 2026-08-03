Они не бедные страдальцы. Политолог развенчал миф о мигрантах в России

Юрий Белов

Создали сами себе миф о бедных и несчастных , придурковатых первобытных понаприпёршихся миграх ! А они - далеко не просты ! Всё они прекрасно знают и понимают - только прикидываются придурковатыми ! Можно только догадываться о чём они беседуют и что обсуждают за семейными застольями и в молельных домах и мечетях на своих сходняках ! Да они , когда их понаехало уже много - своих взглядов и намерений начёт наших территорий и судеб местных особо уже и не скрывают ! Врагов мы к себе в дом понапустили !