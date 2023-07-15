Несекретные материалы

14 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Запад ликует  в России никак не поделят славу генерала.На увольнение ген...
  • Brigitte Queck
    Кто не понимает, что случилось 24.июня 2023 года, тому рекомендую читать речь белорусского президента в День ГОДОВЩИН...Япония заявила, ч...
  • Александр
    Успокоительного попей.На увольнение ген...

Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Наряду с саммитом НАТО, прошедшим в Вильнюсе 11-12 июля, второй главной внешнеполитической темой недели было очередное плановое «предательство» со стороны турецкого президента Эрдогана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
11 час.
Лидия
Как рассказал наш комментатор из Турции, свои интересы &quot;наши&quot; хапнувшие своё бабло там заработали, а на интересы страны они плевали со своей миллиардной горки. Так и хочется 1937 года.
Ответить
10 час.
ПФ
Петр Федотов
Во первых переиграл Эрдоган не Россию , а В. Путина. Есть такая игра, называется поддавки, так вот В. Путин- основной игрок, в игре не только с Эрдоганом, но и с США и Европой.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх