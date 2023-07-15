Наряду с саммитом НАТО, прошедшим в Вильнюсе 11-12 июля, второй главной внешнеполитической темой недели было очередное плановое «предательство» со стороны турецкого президента Эрдогана.
Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад
Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
Лидия
Как рассказал наш комментатор из Турции, свои интересы "наши" хапнувшие своё бабло там заработали, а на интересы страны они плевали со своей миллиардной горки. Так и хочется 1937 года.
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10 час.
ПФ
Петр Федотов
Во первых переиграл Эрдоган не Россию , а В. Путина. Есть такая игра, называется поддавки, так вот В. Путин- основной игрок, в игре не только с Эрдоганом, но и с США и Европой.
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10 час.
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