Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Как рассказал наш комментатор из Турции, свои интересы "наши" хапнувшие своё бабло там заработали, а на интересы страны они плевали со своей миллиардной горки. Так и хочется 1937 года.

ПФ

Петр Федотов

Во первых переиграл Эрдоган не Россию , а В. Путина. Есть такая игра, называется поддавки, так вот В. Путин- основной игрок, в игре не только с Эрдоганом, но и с США и Европой.