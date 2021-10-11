Источник: два испытательных пуска МБР Сармат планируется выполнить до конца 2021 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Два испытательных пуска новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" планируется выполнить до конца 2021 года, первый из них - в ноябре.
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