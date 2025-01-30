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Москву украсили к китайскому Новому году. Чем удивляют жителей и гостей столицы

Москву украсили к китайскому Новому году. Чем удивляют жителей и гостей столицы

Москву украсили в преддверии китайского Нового года, который пришелся на 29 января. На центральных улицах российской столицы появились арки с традиционными китайскими фонариками и свитки с пожеланиями, а ели нарядили в красно-золотые тона.

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