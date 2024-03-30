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«Зеленский не успеет допить кофе»: названо оружие, способное поразить Банковую

«Зеленский не успеет допить кофе»: названо оружие, способное поразить Банковую

Вчера 43K прочитали Зеленскому, Буданову (признан в РФ экстремистом) и остальным лицам, чья причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» будет доказана, теперь придется либо отсиживаться в бомбоубежищах, либо ежесекундно ждать прилета наших усовершенствованных ракет, недавно успешно опробованных в Киеве.

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Иван
Уничтожить зелю и его шоблу- первейшая задача ДЕнациолизации укропии!
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13 час.
Иван
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13 час.
Алексей Викторович Копелиович
Их лучше брать живьём, чтобы судить публично, чтобы весь мир увидел, что натворили эти нелюди, и чтобы все люди Земли поняли, что справедливость существует и зло наказуемо ...
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9 час.

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