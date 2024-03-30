«Зеленский не успеет допить кофе»: названо оружие, способное поразить Банковую

Вчера 43K прочитали Зеленскому, Буданову (признан в РФ экстремистом) и остальным лицам, чья причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» будет доказана, теперь придется либо отсиживаться в бомбоубежищах, либо ежесекундно ждать прилета наших усовершенствованных ракет, недавно успешно опробованных в Киеве.
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