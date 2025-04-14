Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания

Маршрут экскурсии: м.Баррикадная - Кудринская площадь - Новинский бульвар - Поварская улица - Малая Никитская улица - Садово-Кудринская улица - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Ириной Нехорошкиной - https://poulitcam.
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