Взрыв прогремел в «Северном дворце» в Кабуле

В вечером 18 ноября в районе «Северного дворца» в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает Shafaqna. Источники отмечают, что причиной взрыва стала магнитная мина, заложенная на базе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).