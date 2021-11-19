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Взрыв прогремел в «Северном дворце» в Кабуле

Взрыв прогремел в «Северном дворце» в Кабуле

В вечером 18 ноября в районе «Северного дворца» в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает Shafaqna. Источники отмечают, что причиной взрыва стала магнитная мина, заложенная на базе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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