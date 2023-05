Тим Кейн раскрыл несбывшиеся планы на трилогию Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Layers of Fear обзавелась датой релиза и демоверсией, в Steam стартовал фестиваль спортивных игр (с демкой Punch Club 2), Еврокомиссия одобрила сделку между Microsoft и Activision Blizzard, для WoW Classic запустят «хардкорные» серверы, авторы New World займутся созданием новой MMO по «Властелину колец», кооперативный хоррор- .