Когда только разразилась история с иноагентством, многие из тех, кто попали в списки, гордо били себя в грудь, что быть иноагентом - это почетно.
Иноагенты взвыли и просят пощады
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ваша Алла страеа Израиль! Патриоты настоящие так не поступают,а войны были и будут.Россия лакомый кусочек !
Ответить
16 час.
Eduard
Воины Александра Невского никуда нп убегали,не прятались,а выполняли свой дог,как все во всем мире!
Ответить
16 час.
вг
влаимир гаврилин
зачем нам в россии эти жидовские лица?
Ответить
15 час.
Свежие комментарии