Мужчины без постоянного источника дохода чаще всего совершают преступления в России

Сотрудники Министерства внутренних дел составили портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие источника постоянного дохода, а также те, кто ранее был причастен к противоправным действиям.
Сотрудники Министерства внутренних дел составили портрет среднестатистического преступника в России. Чаще всего совершают преступления мужчины, не имеющие источника постоянного дохода, а также те, кто ранее был причастен к противоправным действиям.
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