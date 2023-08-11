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Швентек останется первой ракеткой мира после Монреаля

Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале и останется первой ракеткой мира. Существовала возможность, что ее сместит Арина Соболенко, но выход в 1/4 ее ликвидировал.

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