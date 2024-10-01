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  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Да хватит о них писать.Надоели.Умрут,как предатели в любой стране.Российские иноаге...
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    а балалайкой им по пейсам не нахерачить с размаху?А знаете ли Вы?

В Турции не могут найти пастухов на зарплату 2К долларов: никто не хочет работать, где нет интернета

В Турции не могут найти пастухов на зарплату 2К долларов: никто не хочет работать, где нет интернета

В Турции начался серьезный кризис с пастухами — специалистов не могут найти даже за хорошие деньги. Ставки зарплат в некоторых регионах доходят до 2 тысяч долларов в месяц, а люди все равно отказываются наниматься.

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