«Важно, чтобы у них взрывалось и горело»: Суслов предложил наказать Европу

Если Москва хочет чувствовать себя спокойно, то в Европу должен вернуться мистический страх перед русскими, как было при СССР.
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