В Госдуму внесут проект о присвоении статуса ветерана еще одной категории граждан

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить статус ветерана боевых действий всем гражданским специалистам, которые на постоянной основе работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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