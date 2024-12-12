В Госдуму внесут проект о присвоении статуса ветерана еще одной категории граждан

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить статус ветерана боевых действий всем гражданским специалистам, которые на постоянной основе работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО).