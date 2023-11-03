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В Китае заявили о готовности защищать свой бизнес от санкций Запада

В Китае заявили о готовности защищать свой бизнес от санкций Запада

США должны немедленно прекратить ошибочную практику подавления китайских компаний. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции Вашингтона в отношении бизнеса КНР из-за сотрудничества с Россией.

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