Сергей Лавров подробно рассказал Маргарите Симоньян и двум другим руководителям крупных СМИ про текущие отношения России с Западом, с Китаем и с нашим страдающим соседом (ссылка).
Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым
Комментарии
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Евгений Рудаков
Окрайна давно превратилась в бешеную собаку. Так что... как принято на Руси - Собаке - собачья смерть. Евг. РР.
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13 час.
Ирина Черных
К сожалению, внутренних врагов в России больше, чем внешних врагов, в том числе и среди тех, о ком даже и подумать не могли. Напрашивается вывод, что не только губернаторы, но всё правительство прогнило.
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10 час.
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