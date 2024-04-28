Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым

Окрайна давно превратилась в бешеную собаку. Так что... как принято на Руси - Собаке - собачья смерть. Евг. РР.

Ирина Черных

К сожалению, внутренних врагов в России больше, чем внешних врагов, в том числе и среди тех, о ком даже и подумать не могли. Напрашивается вывод, что не только губернаторы, но всё правительство прогнило.