Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым

Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым

Сергей Лавров подробно рассказал Маргарите Симоньян и двум другим руководителям крупных СМИ про текущие отношения России с Западом, с Китаем и с нашим страдающим соседом (ссылка).

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Окрайна давно превратилась в бешеную собаку. Так что... как принято на Руси -  Собаке - собачья смерть. Евг. РР.
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13 час.
Ирина Черных
К сожалению, внутренних врагов в России больше, чем внешних врагов, в том числе и среди тех, о ком даже и подумать не могли. Напрашивается вывод, что не только губернаторы, но всё правительство прогнило.
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10 час.

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