Оздоровительный лагерь ´Страна здоровья´.

03.11.2023 воспитанники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´ актуализировали знания о поведении вблизи железнодорожных путей в беседе ´Безопасность на железной дороге´, проявили активность в конкурсе ´Я знаю пять профессий´.