Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с наших игроков, тренеров и судей для участия в официальных турнирах.
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