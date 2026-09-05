Кронштадт - стены крепости, полигоная кладка. Часть 2 Изначальной целью поездки в ноябре в Кронштадт было зрительно внимательно зафиксировать удивительные остатки западной стены города.
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Киев планирует чудовищное военное преступление – атаки на гражданские самолёты
Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Об этом 2 сентября сообщил в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига.
Одновременно Владимир Зеленский заявил, что «воздушное пространство над РФ будет постепенно закрываться из-за украинских дронов».
«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным», – заявил глава киевского режима.
По сути, Зеленский и его министр иностранных дел фактически заявили о начале реализации террористического плана атак на пассажирские воздушные суда, а котором недавно сообщило американское влиятельное издание «The Atlantic».
Напомним, что украинские военные под руководством Михаила Фёдорова разработали в начале года удар тысячей беспилотников по гражданским аэропортам России. Дроны должны были лететь автономно, руководствуясь указаниями ИИ. И поражать цели по своему усмотрению, проинформировало в августе «The Atlantic».
По данным источников The Atlantic, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолёта, однако дал согласие продолжить подготовку операции.
Как отмечает издание, реализация плана была приостановлена после отставки Фёдорова. Но, как теперь мы видим, этот план не просто вытянут из-под сукна (а был ли он там вообще?), а полным ходом идёт подготовка к его реализации. И если прозвучали заявления главаря украинского режима и его министра иностранных дел, видимо, осуществить чудовищные планы Зеленский желает скоро. Известно ведь, что Киев очень напрягают выборы в Госдуму РФ и участие в них новых регионов. Чем они ближе, тем агрессивнее и изощрённее действует правящий режим Украины и его войско, терпящее поражение от ВС РФ на фронте. Оттого-то Зеленский и переключился на Россию, стремясь нанести ей как можно больше вреда, убить и покалечить как можно больше гражданских.
Отметим, что реализация заявленной Зеленским и Сибигой атаки станет вопиющим военным преступлением современности. Дроны без управления операторов будут поражать всё, что попадает в их поле зрения, а именно гражданские суда с пассажирами. В том числе находящиеся на взлёте или посадке. Отметим и то, что под ударом окажутся все самолёты, невзирая на их принадлежность. Собственно, именно про это и заявил Зеленский, угрожая авиакомпаниям.
Удар по гражданским самолётам станет нарушением норм международного права, включая Чикагскую и Монреальскую конвенции и договоры о безопасности авиации.
Напомним в этой связи, что Монреальская конвенция 1971 года признает преступлением разрушение воздушного судна, повреждение оборудования в аэропорту.
Монреальская конвенция гласит:
«Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и преднамеренно:
а) совершает акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полёте, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; или
b) разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет этому воздушному судну повреждение, которое выводит его из строя или может угрожать его безопасности в полёте; или
с) помещает или совершает действия, приводящие к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое может угрожать его безопасности в полёте; или
d) разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или вмешивается в его эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в полёте; или
е) сообщает заведомо ложные сведения, создавая тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полёте.
2. Любое лицо также совершает преступление, если оно:
а) пытается совершить какое-либо из преступлений, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи; или
b) является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое такое преступление».
Зеленский с Фёдоровым и прочими своими министрами, поддерживающими планы нападения на гражданские воздушные суда, являются преступниками, и это однозначно, если следовать букве и духу вышеназванных конвенций и договоров о безопасности авиации.
Будем ждать реакции Европейского Союза, США и ИКАО, ООН на открытую подготовку киевским режимом к совершению жуткого военного преступления. Или же ждать бессмысленно – её не будет, как нет сейчас, когда ВСУ расстреливают дронами пассажирские автобусы, трактора, гражданские автомобили?
Переломный момент под Харьковом: эксперт заявил о двух «котлах» для ВСУ
На Харьковском направлении российские силы замкнули в окружение несколько группировок ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры. Военный эксперт Василий Дандыкин оценил возможные последствия ситуации.
Наиболее сложная обстановка складывается сразу на двух участках фронта. Один из них находится в районе Волчанска, второй — возле Песков-Радьковских. По данным российских силовых структур, под Волчанском оказалась заблокирована группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек. В ее составе, как утверждается, находятся военнослужащие нескольких украинских бригад и пограничных подразделений.
Российская сторона заявляет, что кольцо окружения удалось замкнуть после установления контроля над несколькими населенными пунктами. Среди них называются Васильевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что численность окружённой группировки могла уже существенно сократиться. Ближайшие дни могут принести новые сообщения об изменении ситуации. При этом украинские подразделения, по его оценке, способны попытаться прорвать окружение.
Второй «котел» оказался значительно крупнее
Дандыкин также заявил о наличии ещё одного окружения на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. По его словам, крупная группировка ВСУ находится в районе Песков-Радьковских. Эксперт сослался на ранее озвученные российским руководством данные о численности этой группировки. Речь идёт о 13 батальонах общей численностью примерно 4,5–4,8 тысячи военнослужащих.
«Ликвидация этого “котла” является важной задачей», — подчеркнул военный эксперт.
По его оценке, развитие событий на этом участке способно повлиять на положение российских приграничных районов. Однако масштаб возможных изменений будет зависеть от дальнейшего развития боевых действий.
Значение окружения для Белгородской области
Эксперт считает, что продвижение российских войск на этом направлении может увеличить расстояние между линией боевого соприкосновения и Белгородской областью. По словам Дандыкина, потенциальное продвижение примерно на 20 километров позволит снизить угрозу применения некоторых средств поражения. В частности, он упомянул реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.
Ситуация на отдельных участках боевых действий может быстро меняться. Дандыкин считает, что попытка деблокирования потребует от ВСУ переброски значительных резервов с других направлений. Тем временем украинское командование испытывает проблемы с наличием свободных сил.
Эксперт утверждает, что значительные украинские подразделения сейчас задействованы в районах Красного Лимана и Доброполья. Особое значение, по его оценке, Киев придаёт удержанию Доброполья.
«Потеря Доброполья станет для них стратегической катастрофой», — считает Дандыкин.
На Донбассе сохраняется напряжённая ситуация
Отдельно Дандыкин высказался о ситуации вокруг Славянска и Краматорска. Из этих городов вывозится промышленное оборудование, идёт принудительная эвакуация детей, что говорит о возможной потере территорий. Согласно сводкам, российская армия приблизились к восточным окраинам Славянска и Краматорска. Также он упомянул продвижение в направлении южных окраин Дружковки.
Казачья Лопань стала важным эпизодом
Говоря о Харьковском направлении, эксперт отдельно выделил Казачью Лопань. По его словам, населённый пункт имел важное значение для украинской логистики и коммуникаций.
«Это был важный логистический центр и узел коммуникаций ВСУ», — заявил Дандыкин.
Он утверждает, что после изменения ситуации вокруг населённого пункта на направлении сформировались два потенциальных участка окружения. По мнению эксперта, дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от снабжения и возможности сторон перебрасывать резервы.
Удар по логистике становится ключевым фактором
Дандыкин считает, что российские подразделения стремятся воздействовать не только непосредственно на передовые позиции. Отдельное внимание уделяется цепочкам снабжения украинских войск. Речь идёт о маршрутах доставки боеприпасов, техники, топлива и других ресурсов. Нарушение таких поставок способно постепенно снижать боеспособность подразделений, находящихся непосредственно на линии фронта.
«Сентябрь обещает быть жарким»
Дандыкин также напомнил о работе военно-гражданской администрации на подконтрольной России части Харьковской области. По его мнению, дальнейшая дестабилизация способна привести к новым политическим решениям. Эксперт допустил возможность проведения референдума о будущем территории.
«Сентябрь обещает быть жарким, и знаковые события происходят уже сейчас», — заключил Дандыкин.