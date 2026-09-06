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Аргументы недели

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Он просто замолчит: что ждёт «Вояджер-1» после 49 лет полёта

Он просто замолчит: что ждёт «Вояджер-1» после 49 лет полёта

5 сентября 1977 года с Земли запустили «Вояджер-1». Его строили примерно на пять лет — слетать к Юпитеру и Сатурну.

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