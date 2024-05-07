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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Владимир Ефимов: москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

Владимир Ефимов: москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

Покупка городской недвижимости позволяет предпринимателям открывать кафе, магазины, выставочные залы Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Ефимов Владимир Владимирович.

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