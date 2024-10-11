Из Хабаровска в Москву пытались провезти крупную партию запрещенных веществ

В Хабаровске транспортная полиция успешно пресекла крупный канал поставок наркотиков. Операция стала частью масштабной кампании по борьбе с наркопреступностью, результатом которой стало задержание 39-летнего жителя Хабаровска, использовавшего изощрённую схему для транспортировки запрещённых веществ.
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