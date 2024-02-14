Жители Карелии собирают подарки для бойцов к 23 Февраля

Старт акции «Подарок защитнику Отечества» в начале февраля объявил глава Карелии. Артур Парфенчиков пригласил всех неравнодушных земляков присоединиться к сбору посылок для участников специальной военной операции.
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