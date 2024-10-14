Летчик рассказал о программе для полетов на авиасалонах

Для демонстрационных полетов на авиационных салонах пишется специальная программа испытаний. Об этом РИА Новости рассказал директор по летным испытаниям компании «Яковлев», заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.
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