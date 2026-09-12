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Пятый канал

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Путин заявил об углублении сотрудничества стран БРИКС по ключевым направлениям

Путин заявил об углублении сотрудничества стран БРИКС по ключевым направлениям

Страны БРИКС продолжают расширять сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, финансов, культуры и гуманитарных связей.

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