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Филолог Мокиенко назвал две версии происхождения выражения «бабье лето»

Филолог Мокиенко назвал две версии происхождения выражения «бабье лето»

Происхождение выражения «бабье лето» связывают как с женскими работами после окончания жатвы, так и с летящей осенней паутиной, рассказал RT доктор филологических наук, профессор СПбГУ Валерий Мокиенко.

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