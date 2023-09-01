Крупному продавцу электроники пришлось заморозить цены

Крупному российскому ретейлеру «Ситилинк» пришлось заморозить цены на бытовую технику и электронику. Действия компании направлены на поддержку инициативы Федеральной антимонопольной службы «по соблюдению принципов ответственного ценообразования».
Крупному российскому ретейлеру «Ситилинк» пришлось заморозить цены на бытовую технику и электронику. Действия компании направлены на поддержку инициативы Федеральной антимонопольной службы «по соблюдению принципов ответственного ценообразования».
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