Крупному продавцу электроники пришлось заморозить цены

Бизнес и финансы

Крупному российскому ретейлеру «Ситилинк» пришлось заморозить цены на бытовую технику и электронику. Действия компании направлены на поддержку инициативы Федеральной антимонопольной службы «по соблюдению принципов ответственного ценообразования».