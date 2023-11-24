МЧС России предложило давать пострадавшим при ЧС оплачиваемый выходной

МЧС РФ предлагает поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми гражданам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, предоставлялся оплачиваемый выходной, а также до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты.
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