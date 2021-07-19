Губернаторов ударили лицом в «борщевой набор»

Регионам приказано снизить цены на продуктовый набор № 1 в авральном режиме Валерий Цыганков Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Василий Мельниченко Партия власти, похоже, осознала, что с нынешними ценниками на выборы идти нельзя.
Регионам приказано снизить цены на продуктовый набор № 1 в авральном режиме Валерий Цыганков Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Василий Мельниченко Партия власти, похоже, осознала, что с нынешними ценниками на выборы идти нельзя.
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