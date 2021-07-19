БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Губернаторов ударили лицом в «борщевой набор»

Губернаторов ударили лицом в «борщевой набор»

Регионам приказано снизить цены на продуктовый набор № 1 в авральном режиме Валерий Цыганков Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Василий Мельниченко Партия власти, похоже, осознала, что с нынешними ценниками на выборы идти нельзя.

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Сидор Нездиймынога
Почитал и посмеялся! Автор почему-то все сводит только к административным мерам, где первую скрипку играет ЕР. Тогда надо вспомнить такой же скачек цен в августе 2014 года и в январе 2015 года. Чем кончилось? Тем же повышением цен!!! В чем же причина такого афронта со стороны государства? Дело в том, что административными методами решить эономические проблемы невозможно. Здесь все дело в идеологии и вытекающих из нее методах управления, в том числе и экономикой. Следовательно, надо менять идеологию, но на это власти и политики не пойдут. Именно к созданию этой существующей идеологии и приложила свою руку ЕР, да и не только она одна!! Почему это так? Автор акцентирует свое внимание только на росте цен на продукты питания, но оставляет за скобками повышение цен на все что угодно. А рост тарифов ЖКХ? А здесь как быть? Тоже применять административные меры? Такого рода меры, также как и ранее, обречены на провал. А расплачиваться за этот экономический грабеж будет как всегда население РФ.
Игорь Сипкин
выборы скоро- вот ЕР и суетится. нынешняя жизнь в России рейтинга ЕР не прибавляет. хотя что суетиться- народ им в принципе и не нужен для выборов- они уже подсуетились: 3 дня голосования (просто ах... возможностей для работы с бюллетенями), допуск к камерам наблюдения на участках ограничили, только для утвержденных людей-проверяющих. лично я уже решил за них не голосовать, хотя до ЧМ по футболу голосовал. хотя других нет никого, просто нет- эти политические куклы давно себя показали кто они есть. о народе вспоминают только за 3 месяца до выборов. у нас в тольятти практически уничтожили в партии кпрф активных борцов с бюрократией в городе, с продажными чиновниками. ЕР постаралось и часть КПРФ, которым и с ЕР хорошо сидеть депутатами. так что и эта типа "народная" партия у нас в городе себя утопила. жаль нет "ПРОТИВ ВСЕХ"- я думаю такая партия в эти выборы победила бы всех
Наталья
Вот и нужно всем, без исключения, прийти организованно, на избирательные участки в последний день голосования, во второй половине дня.
Наталья
Кто бы что не советовал относительно взбесившихся цен на продукты, эти советы ломаного гроша не стоят, ибо это не рост цен, а их бешенное, искусственное, вздувание. Такое происходит всегда, перед наступлением неконтролируемых политических и экономических катаклизмов в любой стране. И Россия не исключение. Разумеется, власть понимает, что идти на выборы с такими ценниками нельзя, а вот жить с такими ценниками после выборов, можно, и даже не подвергается сомнению, будем. Всё происходящее в настоящем, не есть сиюминутные проявления того или иного процесса. Это многолетнее, постепенное, с постоянным ускорением наслоения проблем, после каждых выборов. Страной не управляли, а использовали, как частную собственность. Хорошо помните "Наш дом- Россия"? Основана в апреле-мае 1995 года по инициативе Президента РФ Б.Н.Ельцина в качестве одного из субъектов провозглашенной к парламентским выборам "официальной" двухпартийной системы ( https://state.rin.ru/cgi-bin/main.pl?r=261). Не поленитесь и пройдите по ссылке. Вот эта дата и является отправной точкой, ко всему тому, что творится в России. Не происходит, а именно, творится. И вот они, этапы большого пути освоения России, как источника баснословного присвоения богатств кучкой особоприближенных к власти, превращение граждан в новый вид высокодоходного природного ресурса: « Наш дом- Россия» стал по сути «Наш дом –Газ прём», и как результат, переход в «Единая Россия».
Наталья
Но вот беда в том, что название очень уж двусмысленное. Учитывая, что сия партия к народу не имеет ни малейшего отношения, т.к. у входящих в её состав людей, пенсионное обеспечение отличается от законодательства РФ, зарплата вообще песня не о народе, плюс меры соцподдержки, под стать взбесившимся ценам. Следовательно, в названии партии «Единая Россия» слово «Единая» не означает единение с судьбами людей страны, а исключительно - одна. Т.е. сама по себе. Чем по сути и является. Эта партия одна, единолично распоряжается нашими судьбами, создавая зверские, глупые законы, не по уму, а по собственному разумению. А понятие в ней, ой как разнятся со здравым смыслом. Отсюда и соответствующие законы. Да и название партии «Наш дом – Газ прём» на нынешнем этапе происходящего, подходит правильнее, так как отсюда всё и проистекает: бешенство цен, гастарбайтеры, нищенские зарплаты людей труда, сильно отличных от властных бюджетников, нищенские пенсии, банковский геноцид, бесконтрольное разбазаривание недр, зверские проценты по ипотеке….и т.д. Если продолжать дальше, получится книга, листов на 1000. Так что, не чего тушить пожар бензином, как это пытаются делать законодатели и правительство. Впереди выборы. Люди, давайте думать, иначе в России жизни не будет, будет биологическое существование. И останемся мы всё той же кормовой базой для разного рода чиновников. Разве такой доли мы заслужили?
Семенков Александр
Пора вставать с диванов!!!

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