Психолог Веклич: на собеседовании нельзя отказываться от кофе

Правильное поведение на собеседовании — половина успеха в деле устройства на новую работу. Психолог-профайлер, специалист по невербальным коммуникациям и языку тела, руководитель Академии имиджа и кинетики Ирина Веклич дала 10 советов, которые помогут получить желаемое место.