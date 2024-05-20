Психолог Веклич: на собеседовании нельзя отказываться от кофе

Правильное поведение на собеседовании — половина успеха в деле устройства на новую работу. Психолог-профайлер, специалист по невербальным коммуникациям и языку тела, руководитель Академии имиджа и кинетики Ирина Веклич дала 10 советов, которые помогут получить желаемое место.
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