Украинцы изменили свое отношение к членству в ЕС

Foreign Affairs: украинцы стали меньше верить в процветание страны в составе ЕС Резко сокращается количество украинцев, которые верят в перспективу Украины стать процветающей страной в составе ЕС через 10 лет, говорится статье для журнала Foreign Affairs.
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