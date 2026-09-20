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ИА Регнум

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Основательница MIXIT назвала арест гендиректора бренда давлением на бизнес

Основательница MIXIT назвала арест гендиректора бренда давлением на бизнес

Компания MIXIT считает ситуацию вокруг гендиректора бренда Олега Пая давлением на бизнес и попыткой рейдерского захвата.

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