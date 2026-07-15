Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств нарушения жилищных прав граждан в Красноярском крае

Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств нарушения жилищных прав граждан в Красноярском крае

В социальных медиа сообщается об аварийном состоянии многоквартирного жилого дома в городе Ачинске. Отмечается, что здание разрушается, в стенах образовались трещины, подвальные помещения затапливает, горячее водоснабжение работает с постоянными перебоями.

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