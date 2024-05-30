Дети со всей России приедут в Алтайский край на смену военно-патриотического лагеря

Федеральная патриотическая смена "Время героев" пройдёт с 1 по 14 июня в лагере "Юность" Егорьевского района В 2024 году в Алтайском крае впервые пройдёт федеральная смена детского военно-исторического лагеря "Страна Героев", на которую приедут школьники из разных регионов России.