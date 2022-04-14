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Сенсация на «Камп Ноу» - «Айнтрахт» разобрал «Барселону» и выбил каталонцев из Лиги Европы

Сенсация на «Камп Ноу» - «Айнтрахт» разобрал «Барселону» и выбил каталонцев из Лиги Европы

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы на родном «Камп Ноу» «Барселона» провалила: гораздо менее статусный франкфуртский «Айнтрахт» разобрал каталонцев со счетом 3:2.

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