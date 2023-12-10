Леонид Вайсфельд: «Вашингтон» – заложник ситуации. Пока Овечкин не побьет достижение Гретцки, с командой ничего делать не могут»

Капитан «Вашингтона» остался без голов в 9 последних матчах. – Ваше мнение, что случилось в этом сезоне с лидером и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным? Неужели русская машина по производству голов сломалась или ее еще можно починить? – Что касается Овечкина, то я всегда говорю – здесь речь не о какой-то одной причине, а существует целый комплекс.